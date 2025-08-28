El BNG urge dimitir a Rueda por su "incompetencia" ante una ola de incendios que eleva a "auténtica catástrofe"

Pontón afea que el presidente "no hizo el trabajo que tenía que hacer" y que "se dejaron sin ejecutar 11 millones" para prevenir los fuegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha urgido este jueves la dimisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la ola de incendios que ha afectado a Galicia --con especial intensidad a Ourense-- este verano. La líder nacionalista ha elevado lo sucedido a "una auténtica catástrofe" y considera que el jefe del Ejecutivo "ha perdido la legitimidad" por su gestión de los medios para combatir los fuegos.

"Estamos aquí para exigir con firmeza y claridad la asunción de responsabilidades políticas, la dimisión del máximo responsable de la incompetencia que nos llevó hasta aquí: el señor Rueda", ha afirmado Pontón, tras recalcar que la ola de fuegos en Galicia es una "auténtica catástrofe desde el punto de vista ambiental, social y ecológico".

El mensaje ha sido trasladado por la portavoz nacional del partido tras una reunión de la Executiva Nacional del Bloque en el Hotel Palacio del Carmen, en Santiago. Además, lo que argumenta el BNG es que Rueda ha "perdido su legitimidad" por lo que Pontón ha tachado de "fallos" en la gestión del combate frente a los fuegos.

"Rueda no hizo lo que tenía que hacer para evitar una situación que sabíamos que podría darse porque los expertos llevan años alertando del riesgo que tenemos con los incendios forestales", ha incidido la nacionalista.

Galicia --con especial afección en Ourense y el sur de Lugo-- ha vivido uno de los veranos más duros de su historia en lo que respecta a superficie quemada, con más de 90.000 hectáreas calcinadas, según los datos de la Xunta. El programa europeo Copernicus eleva la cifra a más de 150.000 hectáreas.

11 MILLONES EN PREVENCIÓN "PARADOS"

La portavoz nacionalista también ha acusado a Rueda y al PP de, este año, "no ejecutar 11 millones de euros en presupuesto" para prevenir los incendios forestales.

"Tenemos el mayor ejemplo este año de 2025: dejaron paralizados 11 millones de euros en políticas de prevención, incluidas las actuaciones que habían que hacer en zonas de máximo riesgo, para proteger las viviendas y casas", ha subrayado.

Pontón también ha echado en cara al Gobierno autonómico falta de acción en lo que respecta a medidas para dinamizar el medio rural gallego o frenar la despoblación en este ámbito. Para el Bloque, esta actitud responde a un "diseño para que el rural se quede para intereses económicos ajenos".

DIPUTACIÓN PERMANENTE

Pontón ha realizado estas declaraciones a la espera de que este viernes en el Parlamento de Galicia se reúna la Diputación Permanente --órgano rector de la Cámara en periodos inhábiles-- para abordar, precisamente a petición del Bloque, la convocatoria de un pleno extraordinario sobre la crisis de los incendios.

El órgano se reunirá a las puertas de que arranque el periodo ordinario de sesiones en la Cámara, donde Rueda (a quien tanto nacionalistas como socialistas exigen explicaciones en el Pazo do Hórreo) prevé comparecer en el primer pleno de septiembre, que arrancaría el próximo día 9.