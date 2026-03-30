El BNG urge a la Xunta la Mesa do Leite ante las bajadas de precios en contratos lácteos

Archivo - Una vaca de una ganadería de lácteo en Sabadelle, a 7 de agosto de 2023, en Chantada, Lugo, Galicia (España). Ganaderos gallegos han denunciado en los últimos días "abandono" por parte de la Xunta ante la vacunación contra la lengua azul. A este - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del BNG Ariadna Fernández urge a la Xunta la convocatoria de la Mesa do Leite y pide que "deje de ser un espectador" ante los nuevos contratos lácteos con precios a la baja que ofrece la industria a los productores a partir de abril.

En rueda de prensa en Santiago, la diputada nacionalista ha reclamado a la Consellería do Medio Rural que "siente" a la misma mesa a la cadena del sector lácteo --industria, distribución y productores-- para una negociación de precios "en situación de igualdad", en un "momento complejo" por la subida de costes de producción a raíz de la guerra en Oriente Próximo.

Así, denuncia la imposición de contratos por la industria con recortes "muy drásticos" de entre siete y ocho céntimos por litro de leche. Carga contra el "inmovilismo" de la "conselleira de Anti-Rural".

Alerta de que estos precios amenazan la viabilidad de las explotaciones gallegas, que ya sufren el cierre de unas 300 granjas lácteas al año. Recuerda que en 2015 eran más de 9.000 explotaciones y ahora están por debajo de las 5.000.

Igualmente, Ariadna Fernández afea al Ejecutivo autonómico que todavía no ha resuelto las ayudas de 2025 de incorporación de jóvenes al agro después de haber rechazado el 70% de las de 2024.

Además, critica que Galicia sigue a la cola en precios del país pese a ser el mayor productor del país (42% del total), al tiempo que entran cisternas de leche de países como Portugal o Francia.

Por todo ello, llama a la Xunta a "ponerse del lado correcto", el de los productores, dice, y emplear la "posición de fuerza" de la producción láctea gallega para dar valor al sector.