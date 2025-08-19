Bomberos de Vigo, preparados para seguir reforzando la extinción tras actuar en la zona de Ribadavia

VIGO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Vigo mantienen un retén preparado para acudir a donde sean necesarios refuerzos en la lucha contra los incendios en Galicia, según ha recordado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que ha recordado que los efectivos municipales vigueses ya han prestado ayuda en las tareas de extinción en municipios como Muxía, Salceda de Caselas, Verín, Vilardevós, A Rúa u Oímbra.

Así, el regidor ha explicado que una dotación de bomberos está de regreso desde Ribadavia tras cooperar en los trabajos durante la pasada noche. "Pero ya está otro vehículo con otro retén de bombros preparado para salir para donde nos digan", ha apuntado Caballero, que ha añadido que el Ayuntamiento de Vigo tiene "casi actuando de forma permanente un gran vehículo 4x4 tractor, con cuatro toneladas y media de agua y cinco efectivos de bomberos".

Por otra parte, el alcalde ha reiterado que la ciudad sigue con vigilancia intensa y permanente por parte de Policía Local y bomberos, atentos ante eventuales incendios en zonas forestales, y con medios preparados por si fuera necesaria su intervención.