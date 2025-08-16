Cataluña envía un avión AVA hacia los incendios de Ourense

Avión enviado por el Govern - @NURIAPARLON

BARCELONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Interior de la Generalitat ha enviado un avión de vigilancia y ataque 50.84 (AVA) de carga terrestre hacia los incendios de Ourense, y que ha partido a las 7.47 del aeródromo de Òdena (Barcelona).

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera Núria Parlon han explicado, en sendos mensajes de X recogidos por Europa Press, que el objetivo de Bombers de la Generalitat es reforzar el dispositivo de medios aéreos contra esos incendios.

Illa ha afirmado que el Govern ayudará "en todo aquello que haga falta para apagar los fuegos" en las autonomías afectadas, y ha aprovechado para pedir máxima precaución y responsabilidad ante el elevado riesgo de incendio forestal este fin de semana.