El Centro Tecnolóxico da Carne cifra en 2,5 millones de euros las inversiones en iniciativas I+D+i para 2026

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha presidido esta mañana la reunión del Patronato del Centro Tecnolóxico da Carne. - CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnolóxico da Carne (CTC) invertirá el próximo año más de 2,5 millones de euros en iniciativas de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) y tiene previsto participar en 39 proyectos de cooperación con empresas y entidades del sector agroalimentario.

Así lo ha trasladado la Consellería do Medio Rural al comunicar que el Patronato del CTC --órgano dependiente del departamento autonómico-- ha analizado este martes los datos de la entidad durante una reunión celebrada en Santiago.

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha presidido el encuentro, en el que estuvo acompañada por el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros.

Así las cosas, el Patronato del centro ha señalado que este año la entidad desarrolló un total de 29 proyectos, casi todos colaborativos y con una inversión global de cerca de 14 millones de euros.

Además, ha apuntado que se han logrado tres nuevos proyectos con un presupuesto que supera los 396.000 euros. Para Gómez, con estas cifras se cumplen los objetivos del Plan Estratéxico de Galicia en el eje de la "competitividad y el crecimiento", que busca "impulsar y consolidar" las políticas de gasto vinculadas a la investigación.

En cualquier caso, la Consellería ha detallado que los fonos del CTC provienen "fundamentalmente" de la financiación de proyectos de innovación autonómicos, nacionales e internacionales, sobre todo europeos.