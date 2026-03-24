La CIG carga contra la Xunta por no negociar el Pladiga y anunciar más personal sin aclarar de quién dependerá

Archivo - Bomberos preparan el helicóptero para extinguir el incendio, a 2 de agosto de 2025, en Vilardevós, Ourense, Galicia (España). El incendio declarado este sábado, 2 de agosto, en el municipio ourensano de Vilardevós continúa activo y ha calcinado - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La CIG carga contra la Xunta por anunciar el pasado lunes nuevas medidas del plan antincendios (Pladiga) sin negociarlo, "ignorando completamente la representación del personal que trabaja en los fuegos". Critica que se incluya un aumento de personal sin negociación colectiva y sin ni siquiera "aclarar si son para el SPIF, Seaga o para seguir ahondando en las externalización en los municipios".

En un comunicado, el sindicato insta a la Xunta a hacer entrega "íntegra y urgente" del documento, así como a abrir "un proceso real" de negociación sobre el Pladiga 2026 y a paralizar la aplicación de medidas que afecten al personal antincendios mientras no sea negociado.

Asimismo, urge una convocatoria de las mesas de negociación y de las comisiones de seguimiento del personal del servicio de prevención y extinción de incendios (SPIF) tanto laboral como funcionario.

La CIG censura que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hicieses anuncios en el operativo y apueste por "más imposición y menos participación". Y esto ocurre tras un 2025 "marcado por el conflicto laboral" y después de una campaña de verano que "puso en evidencia graves carencias organizativas y de gestión".

"No podemos olvidar que la ola de fuegos del pasado año dejó al descubierto un dispositivo tensionado, con falta de medios, problemas de coordinación y decisiones cuestionables que generaron una fuerte alarma social y arrasaron cerca de 160.000 hectáreas", destaca la CIG-Autonómica.

Y es que recuerda que el Pladiga "no es un documento técnico neutro", sino un instrumento que "altera condiciones laborales y que debe ser negociado". "Lo que está haciendo la Xunta es evitar deliberadamente la negociación colectiva y vaciar de contenido los espacios de representación del personal. Y ya tenemos antecedentes, en estos planes fue donde se crearon unidades operativas sin existir siquiera en las relaciones de puestos de trabajo extrayendo personal a dedo de los distritos (como con la UTA y UDEX)", censura.