CIG convoca una manifestación el 30 de octubre en Santiago para pedir un servicio de incendios "público y digno"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CIG-Administración Autonómica ha convocado, para el 30 de octubre, una manifestación del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF) para reclamar un servicio de incendios "público, digno y con garantías laborales".

En un comunicado, la CIG ha detallado que la marcha saldrá a las 11.00 horas de la Consellería do Medio Rural y finalizará delante del complejo de la Xunta, en San Caetano.

Durante la jornada, la CIG-Administración Autonómica ha señalado que los trabajadores reclaman un servicio de extinción de incendios "100% público y único", en el que todos los trabajadores tengan las mismas condiciones laborales y que les "garantice su salud y seguridad".

En este sentido, ha denunciado el "abandono, la desigualdad y la mala gestión" del SPIF de la Xunta que "pone en riesgo de muerte a los trabajadores y a la población".

La primera de las reivindicaciones se refiere al aumento de tiempo de trabajo para el personal fijo-discontinúo, de 8 a 12 meses, con la realización de tareas de prevención de incendios forestales y la prestación de servicios multiemergencias. Con ello, han aputado los trabajadores, se dotaría de estabilidad y continuidad el empleo.

También piden extender el Acuerdo del personal funcionario del SPIF al laboral, en atención al principio de "a igual trabajo, igual salario y condiciones laborales".

Además de las condiciones de trabajo, la CIG ha señalado que el personal del SPIF quiere "denunciar el descontrol y la mala gestión del personal por parte de la Consellería do Medio Rural en la ola de incendios", advirtiendo que la "descoordinación y la improvisación ponen en riesgo personas y territorio".