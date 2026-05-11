Colmenares (Ence) recibe el Premio SICampo 2026 de la mano de la infanta Elena. - ENCE

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares, ha recibido el Premio SICampo 2026, un reconocimiento otorgado por Alianza Rural al compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible del medio rural.

Fue la infanta Elena la encargada de entregarle este galardón al responsable de la compañía dedicada a la gestión forestal, "referente en Europa en producción de celulosas especiales y el mayor generador de energías renovables a partir de biomasa agrícola, forestal y ganadera".

"Desempeña un papel estratégico en el impulso de la autonomía energética al transformar biomasa local y restos forestales, agrícolas y ganaderos en energía eléctrica, calor renovable para descarbonizar la industria, biometano y biofertilizantes y, en el futuro, combustibles renovables para la aviación", subraya Ence.

En su intervención, Colmenares mencionó al gran impulsor de esta estrategia, Juan Luis Arregui, presidente de honor de Ence, y a todo el equipo de la firma.