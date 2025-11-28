La conselleira do Medio Rural celebra "la profesionalidad y el talento" que existe en el rural gallego

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha celebrado este viernes "la cantidad de talento, de profesionalidad y de compromiso que existe en Galicia". Así lo ha asegurado durante su intervención en el acto de entrega de los Premios al Desarrollo Rural que concede la Xunta a personas y colectivos que destacan por su trabajo a favor del rural gallego.

En este cotexto, la responsable do Medio Rural ha definido estos galardones --que este año reconocen a un total de 12 iniciativas-- como "una muestra viva" de que en Galicia "hay gente capaz de transformar el presente y de diseñar el futuro con fuerza y con visión".

En la categoría de juventud, han sido premiados los proyectos presentados por Orixe Salgada --primer puesto-- y por la Asociación Agrupación Musical de O Rosal --segundo puesto--. Dentro de la categoría de proyectos de interés social, han sido reconocidas las iniciativas de la entidad Colaxe -- primer puesto-- y el Club Fluvial de Monforte: deporte, inclusión y cohesión social para dinamizar el medio rural --segundo puesto--.

En lo que respecta a la categoría del sector agroganadero, los ganadores de esta edición han sido los proyectos presentados por Fogar do Santiso, localizado en Teo y Traloagro, situado en Friol. En la categoría de mujeres, han recibido su respectivo premio Laura Vallejo, de Meira y María Elena Ferro, de Vila de Cruces.

Con todo, en la categoría de innovación tecnológica los galardonados en esta edición han sido las empresas Enzicas Bio, localizada en Santiago de Compostela y Agrolistik, de Sanxenxo. Finalmente, en la categoría de recuperación y puesta en valor de la tierra agraria han sido premiados los proyectos Enonatur, de Chantada y Tofu Landeira, de Cambre.

ASOCIACIONES DE CONTROL LECHERO

En otro orden de asuntos, la conselleira se ha reunido este viernes con responsables de las Africores de A Coruña, Lugo y Pontevedra, asociaciones oficialmente reconocidas en Galicia para la realización de las labores de control lechero.

La reunión ha tenido lugar en la misma semana en la que el Consello de la Xunta dio luz verde a las ayudas que recibirán estas entidades para la realización de esas tareas, que en la convocatoria de 2026 contarán con un presupuesto de un millón de euros, cantidad idéntica a la habilitada este año, tal y como ha recordado la Xunta en una nota de prensa.