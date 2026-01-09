La conselleira do Medio Rural reivindica una PAC "fuerte" y con presupuesto "suficiente"

La Xunta anuncia que adelantó el pago del 100% de las ayudas a zonas con limitaciones naturales de la PAC SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha reivindicado este viernes una PAC "fuerte" y con presupuesto "suficiente para seguir cubriendo las necesidades del campo gallego". Asimismo, ha avanzado la convocatoria, para la próxima semana, de la primera reunión de la comisión de trabajo específica sobre la PAC en el seno del Consello Agrario.

La conselleira también ha abogado por una PAC "con fondos diferenciados" que contemplen no solo las ayudas directas, sino también el desarrollo rural. En esta línea, ha advertido de que se necesita que los fondos de la PAC "no vengan en una bolsa común en la que otros sectores puedan también detraer recursos", sino que se necesita esa fortaleza "para que el agro siga siendo sostenible económicamente".

Así lo ha destacado este viernes en Vilalba (Lugo), donde ha destacado que la Xunta ya ha adelantado el pago del 100 % de las ayudas a zonas con limitaciones naturales (ZLN) de la Política Agraria Común (PAC) para áreas distintas de montaña para todo lo que resta de período PEPAC (hasta 2027).

En este contexto, ha subrayado que el importe total abonado el pasado mes de diciembre a los beneficiarios gallegos de las zonas con limitaciones naturales fue de casi 25 millones de euros.

Gómez, que estuvo acompañada por el director xeral de la PAC y del Control de la Cadena Alimentaria, Juan José Cerviño, ha incidido en que, como novedad con respecto a otros años, su departamento ya adelantó el pasado mes la ayuda asociada a ovino-caprino e incrementó los pagos de ZLN.

Así, para áreas de montaña se abonaron 10,6 millones de euros y para áreas distintas de montaña algo más de 14 millones de euros, "lo que supone pagar ya el 100 % de estas últimas aportaciones para el período PEPAC", ha recogido la Xunta en una nota de prensa.

Con estos pagos, tal y como ha defendido la conselleira, la Xunta "cumple sus compromisos con los agricultores y ganaderos gallegos, para los que estas ayudas son esenciales", tanto en la mejora de su renta como para dotar de sostenibilidad a sus explotaciones.