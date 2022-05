El Consello de la Xunta aprobará el jueves el plan de lucha contra el fuego de este año

El PSdeG sostiene que este plan "debería ser aprobado a finales del año pasado" y denuncia desorganización para la prevención de incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, ha avanzado que el Consello de la Xunta del próximo jueves, 2 de junio, aprobará el plan de lucha contra el fuego (Pladiga) de este año.

De ello ha informado en respuesta a una pregunta del PSdeG en la Comisión de Agricultura del Parlamento gallego, en una comparecencia en la que ha mantenido un cruce de reproches con la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta.

Durante su intervención, Carmen Rodríguez Dacosta ha tachado de "negligente" la forma de actuar de Medio Rural, puesto que hay distritos forestales "desde enero sin ningún plan preventivo", una acusación que ha provocado el enfado de Manuel Rodríguez. El director xeral ha admitido ser "visceral" en la defensa del personal antincendios --"de mi gente", ha afirmado--.

De hecho, Manuel Rodríguez ha cargado contra las palabras de "telediario de Telecinco" de la diputada, dado que ve "todo apocalíptico". Posteriormente, la diputada socialista ha retirado la palabra "negligente", lo que le ha agradecido el director xeral.

Así, Carmen Rodríguez Dacosta ha expuesto que el Pladiga "debería ser aprobado a finales de año pasado de su aplicación", pues considera que "de poco sirve si se aprueba ya casi entrado el alto riesgo de incendios". Tacha de "inconcebible" que haya trabajadores que "carecen de instrucciones" y "trabajan al azar".

Además, avisa de que la previsiones para este verano son "especialmente graves" y "preocupantes", pues se anuncian "sequías importantes", en un contexto de incendios de sexta generación. Cree necesario medidas como ampliar el periodo de trabajo de los fijos-discontinuos.

PREVENCIÓN

Así, el director xeral de Defensa do Monte explica que no se "espera a la publicación del Pladiga para trabajar en el plan preventivo", el cual ya se presentó hace tres semanas para después agregarse al documento del Pladiga. Aclara que hay diferentes obras que se proyectan de forma bianual y ya están previstas desde el primer semestre de 2021. "No es una improvisación", sentencia.

Además, defiende que el Pladiga no puede aprobarse el año anterior a su puesta en marcha porque debe recoger la información estadística correspondiente a ese ejercicio. Opina que sería una "irresponsabilidad" optar por aprobar en 2021 el plan de 2022.

Ante las críticas acerca de que el Pladiga sea una copia del año anterior, Manuel Rodríguez justifica que

"tiene que ser fotocopia del año anterior en un 90%", mientras "el 10% se tiene que ir adaptando". Subraya que la estructura del dispositivo cuenta con 32 años de "sólida experiencia", por lo que: "El día que el Pladiga sea continuamente novedoso tenemos un problema en el país".

Frente a los reproches de los socialistas de falta de organización, el director xeral apunta que el dispositivo cuenta con 3.000 profesionales, por lo que hay "3.000 opiniones". Si bien reconoce que "puede haber desajustes" y "errores", ha valorado el trabajo del operativo y ha dicho que se resiste a "transmitir" a la sociedad la imagen de que actúan como el "ejército de Pancho Villa", de modo que reduce esas críticas a "mantras" y "estereotipos".