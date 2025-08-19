Consorcio Provincial Contraincendios de A Coruña refuerza su operativo en Ourense, que pasa de 12 a 16 bomberos

Un bombero forestal trabajando en la extinción del fuego - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

A CORUÑA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de A Coruña ha reforzado el operativo del Consorcio Provincial Contraincendios desplegado en Ourense, de manera que el dispositivo pasa de 12 a 16 bomberos, distribuidos en dos dotaciones de ocho profesionales cada una.

Tal y como ha trasladado el Gobierno provincial en una nota de prensa, esta ampliación permitirá aumentar la capacidad de respuesta y la cobertura de las zonas afectadas, manteniendo la operatividad durante las 24 horas y reforzando el trabajo en turnos rotatorios.

En esta línea, las dotaciones continúan equipadas con dos camiones nodrizas y dos vehículos de mando, garantizando una intervención "rápida e eficaz", especialmente en los focos más "peligrosos y próximos a núcleos de población".

En este contexto, el presidente de la Diputación y del Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña, Valentín González Formoso, ha explicado que este refuerzo responde a la "necesidad de adaptar los medios humanos a la magnitud de la emergencia" y apoyar aún más los equipos locales, que están afrontando una situación "muy complicada".

Formoso ha agradecido el "compromiso" de los bomberos de la provincia de A Coruña, que están trabajando con "absoluta profesionalidad y entrega, en un esfuerzo conjunto que salva vidas, protege viviendas y frena el avance del fuego".

Con todo, la Diputación mantendrá este dispositivo reforzado "todo el tiempo que sea necesario", en contacto constante con las autoridades autonómicas y estatales.