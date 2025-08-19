El Consorcio Provincial de Ourense coopera en la llegada de bomberos de Málaga, Cádiz y Madrid a Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Ourense para el servicio contra incendios, trabaja en la gestión de la llegada de bomberos de otras provincias, concretamente de Málga, Cádiz y Madrid, que se ofrecieron a venir a la provincia de Ourense par colaborar en la extinción de los incendios forestales.

Todos estos medios están tramitados a través del puesto del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y de la Xunta de Galicia, en el que, apuntan, la Diputación tiene presencia técnica tanto desde el Consorcio como desde la propia institución.

El primer convoy, procedente de Fuengirola (Málaga), está compuesto por 10 bomberos que ya se instalaron este lunes por la noche en el parque de bomberos de A Rúa, que cubre la zona de Valdeorras.

En el mismo dispositivo, viajaron otros seis efectivos que se quedarán en la base de Verín y que ayer ya iniciaron su cooperación en la lucha contra el fuego, actuando en el incendio declarado en A Gudiña.

Hoy llegarán también 17 bomberos procedentes de Cádiz que, previsiblemente, se alojarán en el parque de Xinzo.

A estos efectivos, se suman seis profesionales de Bomberos sin fronteras, que salieron esta mañana desde Madrid.

COLABORACIÓN DE CRUZ ROJA

Los parques comarcales están preparados con catres, mantas y otros útiles necesarios para el alojamiento de los efectivos, gracias a la colaboración de Cruz Roja y la gestión del avituallamento y las zonas de descanso del Consorcio, habilitando los parques comarcales para este cometido.

En total, son 39 los bomberos voluntarios que llegan con sus medios y vehículos desde otras provincias y que estarán prestando su ayuda en Ourense en la lucha contra el fuego.