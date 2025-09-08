Controlado el fuego de Carballeda de Valdeorras (Ourense), que calcina 850 hectáreas en la parroquia de Casaio

Vista de la sierra quemada, a 7 de septiembre de 2025, en Casaio, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de la localidad ourensana de Carballeda de Valdeorras, originado en la parroquia de Casaio en la tarde del sábado, permanece controlado desde las 18.45 horas del lunes. El fuego ha calcinado alrededor de 850 hectáreas, según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural.

Para su extinción se han movilizado (de forma acumulada) 5 técnicos, 32 agentes, 52 brigadas, 34 motobombas, 4 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 4 aviones.

Esta parroquia de Carballeda de Valdeorras ya sufrió otro fuego en agosto, que arrasó 5.300 hectáreas --según las cifras de la Xunta-- en el entorno de las montañas de Trevinca. Sin embargo, en aquella ocasión, se trataba de un incendio originado en Porto, en la comarca de Sanabria (Zamora), que traspasó la frontera con Ourense.