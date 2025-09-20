Controlado el incendio de O Bolo (Ourense), mientras siguen activos los de Pantón y Fonsagrada (Lugo)

Fumarolas en el frente del fuego, que se sitúa sobre las aldeas de Pombeiro, Amandi y San Pedro, a 20 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

OURENSE, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos de extinción han dado por controlado esta tarde el incendio de O Bolo (Ourense), que calcina alrededor de 250 hectáreas en la parroquia de Vilaseco. Mientras, en la provincia de Lugo, continúan activos los fuegos de Pantón (2.000 hectáreas), donde está activado el nivel 2 de emergencia, y Fonsagrada (30 hectáreas).

Así lo recoge la última actualización sobre incendios forestales de la Consellería do Medio Rural, que únicamente informa de aquellas con una superficie superior a las 20 hectáreas. Asimismo, no se han producido confinamientos ni desalojos en las últimas horas.

Previamente, durante las primeras horas de la tarde del sábado, se desactivó la situación 2 en O Bolo, decretada por la proximidad al núcleo de Santa Cruz, al mismo tiempo que se logró su estabilización. Fue a las 19.20 horas cuando quedó controlado el fuego, iniciado en la noche del jueves.

Sin embargo, este nivel de emergencia sigue activado en el incendio originado a las 14.16 horas del jueves en el municipio lucense de Pantón, en la parroquia de Pombeiro, por su proximidad al núcleo de Lornís. Según las últimas mediciones tomadas desde el terreno, afecta a una superficie de 2.000 hectáreas, parte de ellas en la localidad limítrofe de Sober, a la que se extendió el viernes.

En Fonsagrada, en la misma provincia, un incendio calcina alrededor de 30 hectáreas en la parroquia de O Trobo desde las 02.25 de este sábado. Esta localidad ya sufrió otros tres fuegos durante la ola del pasado mes de agosto: uno en Monteseiro (142,5 hectáreas), otro en Cereixido (30 hectáreas) y otro en San Pedro de Río (53,47 hectáreas).

Por otra parte, también en Lugo, permanece controlado el incendio de Barreiros, en la parroquia de San Xusto de Cabarcos. Originado el pasado martes a las 21.59 horas, afecta a una superficie de 140 hectáreas de monte arbolado.

Este fuego dejó heridos a cinco brigadistas, que continúan ingresados en el Hospital de A Coruña. Según la última información trasladada el viernes, todos ellos evolucionan favorablemente, aunque su pronóstico sigue siendo grave.