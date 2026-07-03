Controlado el incendio forestal de Calvos de Randín (Ourense), que afecta al parque do Xurés

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio forestal registrado en el municipio ourensano de Calvos de Randín, parroquia de Randín, dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, está controlado desde las 15.40 horas.

Tal y como ha señalado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el fuego se inició a las 13.40 horas de este viernes y según las últimas estimaciones afecta a una superficie de una hectárea.

Hasta el punto afectado se movilizaron por el momento un agente, cuatro brigadas, una motobomba y un helicóptero, que trabajan en la extinción del incendio.

Medio Rural ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben de llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Asimismo, también existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria: 900 815 085.

A mayores, la Xunta ha remarcado que es posible descargar la aplicación 'ALume', para avisar sobre incendios forestales activos en la Comunidad.