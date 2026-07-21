Controlado un incendio forestal en Carnota que quema ya casi dos hectáreas

Incendio forestal en Pazos de Borbén. - CEDIDA/EUROPA PRESS

VIGO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han controlado en la tarde de este martes un incendio forestal registrado en la localidad coruñesa de Carnota, que quema ya casi dos hectáreas.

Según fuentes de la Consellería de Medio Rural consultadas por Europa Press, fue sobre las 15.30 horas cuando se tuvo conocimiento de dicho fuego, quedando controlado sobre las 17.30 horas. En la actualidad, se continúa trabajando en su total extinción.

También esta tarde, sobre las 19.00 horas, se tuvo conocimiento de un fuego en la localidad pontevedresa de Pazos de Borbén.

Por ahora se desconoce la superficie afectada, aunque ya están trabajando en la zona dos agentes, cinco brigadas, tres motobombas, un técnico, dos helicópteros y dos aviones.