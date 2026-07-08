Controlado el incendio forestal de Guntín (Lugo), que se mantiene en 30 hectáreas calcinadas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural ha dado por controlado el incendio forestal registrado este martes en la localidad lucense de Guntín y que ha calcinado unas 30 hectáreas de superficie, según las últimas estimaciones provisionales.

Tal y como ha detallado el departamento autonómico, el fuego, iniciado en la parroquia de Sirvián, ha quedado controlado a las 16.22 horas de este jueves.

Para su extinción se han movilizado, por el momento, 2 técnicos, 20 agentes, 23 brigadas, 19 motobombas, 3 palas, 5 helicópteros y 3 aviones.

La Consellería do Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal.

A su vez, también está disponible para su descarga ALume, la app para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia. Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.