Controlado el incendio de Ribas de Sil (Lugo) y activo un nuevo fuego en Brión (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio registrado en el municipio lucense de Ribas de Sil, parroquia de Soutordei, que quedado controlado a las 19,47 horas de este martes, tras afectar a una superficie de 180 hectáreas.

Según ha informado la Consellería do Medio Rural, el fuego se inició el pasado sábado, día 11, a las 18,22 horas y, conforme a las últimas estimaciones provisionales, afecta a 180 hectáreas.

En este incendio ha sido necesario declarar la Situación 2 de forma preventiva por su proximidad al núcleo de Chenzas, una medida operativa que quedó desactivada en la madrugada del domingo.

En la extinción se han movilizado, hasta ahora, de forma acumulada, ocho técnicos, 42 agentes, 61 brigadas, 45 motobombas, cuatro palas, nueve helicópteros y ocho aviones.

INCENDIO ACTIVO EN BRIÓN (A CORUÑA)

Por otra parte, fuentes de la Consellería de Medio Rural han infomrado que otro incendio ha sido registrado en la parroquia de Bastavales de Brión (A Coruña), en las proximidades del municipio limítrofe de Ames.

Según los datos del departamento autonómico comenzó a las 19,20 horas y está activo. Por el momento se desconoce la cifra de superficie afectada.

En las labores para apagar las llamas trabaja un técnico, cuatro agentes, diez brigadas, seis motobombas, una pala, una unidad técnica de apoyo, así como cuatro helicópteros y dos aviones.