Controlados los incendios de Ourol (Lugo) y Monfero (A Coruña), ambos de 30 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Ourol (Lugo), parroquia de Merille, ha quedado controlado desde las 13.36 horas de este jueves y afecta a una superficie en torno a las 30 hectáreas.

Por otro lado, el incendio de Monfero (A Coruña), que cruzó al municipio límitrofe de Guitiriz, ha quedado controlado desde las 22.22 del miércoles y afecta también a unas 30 hectáreas.

El de Monfero fue registrado a las 14.26 en la parroquia de O Alto do Xestoso. Hasta el momento, para su extinción se han desplazado un técnico, 15 agentes, 18 brigadas, 12 motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y cuatro aviones.

El de Ourol fue declarado cerca del mediodía del miércoles, a las 13.35 horas en Merille. Hasta allí se han movilizado dos técnicos, ocho agentes, 17 brigadas, 16 motobombas, tres palas, tres helicópteros y dos aviones.

En la misma provincia que este último, permanece controlado el de Taboada, que se inició a las 16.44 del martes en la parroquia de Insua. La superficie calcinada es de 40 hectaréas. Para su extinción, se han movilizado a cinco técnicos, 16 agentes, 31 brigadas, 23 motobombas, tres palas, ocho helicópteros y seis aviones.