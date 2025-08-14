Cortada la circulación ferroviaria en A Mezquita y las carreteras N-525 y A-52 por los incendios de Ourense

Una señal quemada, a 13 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios sin control que asolan la provincia de Ourense han obligado este jueves a realizar cortes en la vía férrea, así como en la circulación por carretera.

Según ha informado el 112 Galicia, la circulación de trenes está cortada en A Mezquita por un incendio próximo a la infraestructura ferroviaria.

Asimismo, las carreteras N-525 y la A-52 a su paso por A Gudiña están cortadas en ambos sentidos de la circulación, así como en la A-52 en Cualedro, en el kilómetro 173.