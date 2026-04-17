Craega cierra 2025 con un crecimiento de la superficie ecológica del 2,68 % y de la facturación en 7,12 millones

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visita Craega. - XUNTA

LUGO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La superficie destinada a producción ecológica durante 2025 aumentó un 2,68% con relación al año anterior, siendo la provincia de A Coruña la que más ha incrementado su extensión, concretamente un 12,95%. También es positivo el crecimiento en facturación, ya que se alcanzaron los 118 millones de euros, 7,12 millones más que en 2024.

Así se desprende de los datos que contiene la Memoria del Sector Ecológico de Galicia 2025, un informe que refleja "la consolidación y el crecimiento sostenido de este modelo productivo en la Comunidad", elaborado por el Consello Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia (Craega) y que ha sido presentado en la tarde de este viernes a la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, que ha visitado las nuevas instalaciones del colectivo en Lugo.

La reunión ha estado dirigida por el presidente del Craega, Francisco López Valladares, pero fue el secretario de la entidad, Javier García, quien ha desglosado los datos ante la conselleira, el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), Martín Alemparte, y la jefa territorial de la Consellería do Medio Rural, Olga Iglesias.

A pesar de los datos positivos de la provincia coruñesa, Lugo sigue siendo la provincia gallega que más superficie destina a productos ecológicos, concretamente 21.440 hectáreas, una cifra que se ha mantenido estable en relación con 2024. Se registra, por otra parte, un aumento en Ourense y Pontevedra, con un 3,39% y un 4,10%, respectivamente.

Si se compara con el inicio de las superficies certificadas, concretamente en 1997, el crecimiento ha sido exponencial, pasando de 13,35 hectáreas inscritas a las 46.677 que se registraron en Galicia el pasado ejercicio.

Aunque la superficie crece, el número de operadores en ecológico se mantiene muy estabilizado, pasando de 1.281 a 1.278, tres menos. Esto se debe, han apuntado, a que en la rama productora disminuyen en 11, mientras que aumentan los elaboradores en ocho.

Según han explicado los responsables de Craega en la presentación de sus resultados, la producción animal lidera el número de operadores, con 529 de los 1.117 existentes, una cifra muy similar a la de la producción vegetal (428).

En acuicultura, la cifra desciende hasta los 147 operadores, a los que se suman 13 productores dedicados a la recogida de algas. Por provincias, Lugo sigue liderando el sector, con el 41% de los productores, seguido de Pontevedra, que se acerca al 27%. A Coruña alcanza el 17%, mientras que Ourense se sitúa en el 15%.

PRODUCTORES

Tal y como han detallado desde Craega, el crecimiento global de productores es ligeramente negativo, aunque apenas perceptible. Por sectores, la ganadería aumenta, mientras que la producción vegetal y la acuícola decrecen, y la de algas se mantiene.

En volumen de negocio, la producción de leche y derivados presenta la facturación más elevada, con 28.656.000 euros, seguida de otros elaborados (22.210.000 euros). La carne y derivados alcanzan los 15.656.000 euros, situándose por delante de las conservas de pescado, que rozan los 9 millones.

Los huevos y derivados constituyen el quinto bloque con mayor facturación, con casi 7 millones, mientras que el resto de sectores se sitúan por debajo de los 5 millones. La producción animal concentra más del 50% del volumen total, seguida de la producción vegetal con un 37%, mientras que la acuicultura y las algas suman un 10%.

A nivel económico, el balance es más positivo para Pontevedra y Ourense, que crecen un 26% y un 10%, respectivamente, mientras que la provincia de Lugo decrece un 1% y A Coruña un 2%.

El presidente del colectivo ha señalado que la producción ecológica ha tenido que recuperarse de años "no muy buenos", condicionados por la pandemia o la guerra de Ucrania. Sin embargo, cuando el sector comenzaba a estabilizarse y crecer, ahora se mantiene a la expectativa de la evolución del conflicto con Irán.

PROMOCIÓN

Por su parte, la conselleira María José Gómez ha valorado positivamente los datos del Craega, destacando especialmente la producción de carne y los sellos de garantía de las IXP.

"Estas certificaciones son la garantía de que hay controles y de que esos alimentos tienen una calidad excepcional, y esa calidad está certificada", ha celebrado.

Asimismo, ha destacado que en los últimos diez años la producción ecológica en Galicia se ha multiplicado por tres, "un dato que hay que resaltar y poner en valor", y ha incidido en la importancia de que "cuando se compra, se haga con productos de calidad".

La conselleira ha concluido su intervención poniendo en valor la inversión de la Xunta en la promoción de estos productos, que "sirve para impulsarlos en el mercado".