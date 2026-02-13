El delegado del Gobierno en Galicia celebra un modelo "más sostenible y competitivo" del sector lácteo en CoRural

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se reune con la directiva de CoRural - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha celebrado un modelo "más sostenible y competitivo" del sector lácteo de la comunidad durante la reunión con la directiva de Corporación Rural Láctea (CoRural) para conocer su nuevo proyecto empresarial, así como "los beneficios que revertirá a la economía gallega".

Así lo ha trasladado la administración en un comunicado, tras el encuentro este viernes en el que han participado, además el presidente de la corporación, José Ángel Blanco, y los consejeros delegados Juan Gallástegui y Javier Bretón, así como el subdelegado del Gobierno en Lugo, Olimpia López, y en A Coruña, Julio Abalde.

Durante la reunión, Blanco ha trasladado el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al sector lácteo gallego, ensalzando además su impacto en el "eje económico" y en la "dimensión social y cultural que tiene para toda la comunidad". "Proyectos como este originan el porvenir de miles de familias", ha añadido.

En este sentido, el delegado ha aprovechado para recordar que el Gobierno central destina fondos del PERTE Agroalimentario a varias empresas de Galicia del sector lácteo, a los que "hay que sumar" los que forman parte de los fondos FEADER.