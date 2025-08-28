Denunciado un vecino de Cee por una quema agrícola y cuatro de Noia por hacer fuego para una barbacoa

A CORUÑA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de A Coruña ha denunciado y propuesto para sanción a cinco personas, vecinos de Cee y de Noia, por infracciones a la ley de Montes de Galicia, al incumplir las restricciones de seguridad en época de alerta máxima por riesgo de incendio forestal.

La primera intervención tuvo lugar cuando una patrulla del Seprona de Corcubión realizaba un servicio de vigilancia en los montes y observó una columna de humo en una masa forestal próxima a la localidad de Fadibón, en Cee.

Una vez en el punto, comprobaron que se trataba de una quema de restos agrícolas en una finca particular rodeada de masa forestal, muy próxima a viviendas y sin ningún medio de extinción cerca, con el consiguiente riesgo. El responsable cometió una infracción muy grave, según ha incidido la Guardia Civil

La segunda intervención se produjo tras recibir la Guardia Civil una llamada informando de la presencia de unas personas realizando un fuego para una barbacoa en el paseo fluvial del río Entíns, en Outes.

Una patrulla se trasladó a la zona y constató que se trataba de un grupo de cuatro personas de la misma familia, vecinos de Noia, que fueron identificadas y propuestas para sanción por una infracción grave, además de obligadas a apagar las llamas.

El importe económico de las sanciones por estas infracciones oscila entre 1.000 y un millón de euros, según ha informado la Comandancia, que ha recordado que, en un contexto de riesgo extremo, el uso de fuego contraviniendo las prohibiciones existentes pone en peligro tanto el entorno natural como la seguridad de las personas.