Desactivada la alerta por proximidad a casas del incendio de Pantón (Lugo), que quema más de 2.000 hectáreas

Efectivos de emergencias realizan labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo. - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha desactivado la situación 2 de emergencia que permanecía activada desde el pasado jueves por la proximidad a casas del incendio iniciado en la parroquia de Pombeiro, en Pantón (Lugo), al considerar que ya no existe peligro para los núcleos de población.

Este incendio, que continúa activo, ha calcinado por el momento unas 2.000 hectáreas de terreno, parte de ellas en el ayuntamiento vecino de Sober.

Para su extinción se han movilizado un total de 21 técnicos, 143 agentes, 157 brigadas, 113 motobombas, nueve palas, seis unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones. También han participado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).