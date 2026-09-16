Desactivan la 'Situación 2' ante la evolución "favorable" del fuego de Quiroga, con 360 hectáreas calcinadas ya

Varios bomberos forestales colaboran en las labores de extinción de un incendio forestal del incendio de Quiroga. - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que ha sido desactivada la 'Situación 2', con las medidas preventivas que conlleva, que había sido declarada en la tarde de este miércoles ante el avance del incendio forestal iniciado el martes en Pacios da Serra, en Quiroga (Lugo), y que evoluciona favorablemente hacia su estabilización.

Esta situación operativa de emergencia se decretó por la cercanía del fuego a los núcleos de Casal do Vello, As Barxas y Penarrubia, aunque el alcalde de la localidad, José Luis Rivera, consultado por Europa Press, aseguró que el fuego se mantuvo "bastante lejos" de las aldeas.

También apuntó que las causas estaban por determinar.

El incendio se inició a las 15.25 horas de este martes y, según las estimaciones provisionales del último parte de Medio Rural, ha quemado ya una superficie de 360 hectáreas.

MEDIOS MOVILIZADOS

Para su extinción se movilizaron hasta ahora, de forma acumulada, 10 técnicos, 42 agentes, 52 brigadas, 37 motobombas, 8 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 12 helicópteros y 12 aviones.

Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Asimismo, también está disponible para su descarga 'ALume', la app para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia.

Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085. Igualmente, toda la información actualizada sobre incendios forestales que superan las 20 hectáreas podrá ser consultada en la cuenta abierta de X '@incendios085'.