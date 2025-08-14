Desalojados 40 vecinos de Viana do Bolo y confinados más de 250 personas en Oímbra y Monterrei

Jardín privado quemado durante el incendio, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense, Galicia (España). La Xunta ha decretado el nivel 2 de emergencia a nivel provincial en Ourense por grandes incendios que, en conjunto, calcinan alrededor de 4.330 he - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 112 Galicia ha informado de que ha sido necesario desalojar en las últimas horas a 40 vecinos del núcleo de A Bouza, en el municipio ourensano de Viana do Bolo, si bien ya han podido volver a sus casas.

En la última actualización de las 13,45 horas de este jueves, el 112 señala que también ha sido necesario confinar a 140 personas en el núcleo de A Madalena, municipio de Monterrei, así como a 122 personas en en Casas dos Montes, en el ayuntamiento de Oímbra.

Durante la noche también se confinaron varios núcleos en el ayuntamiento de Monterrei, en donde hubo desalojos en Albarellos.

Así lo confirman por parte del centro de coordinación los técnicos de Protección Civil de la Xunta de Galicia, que están participando en las tareas asociadas a la extinción de los incendios forestales desde que fueron activados los protocolos de protección a la ciudadanía (Situación 2) en toda la provincia de Ourense.

La técnicos de Protección Civil evalúan las distintas situaciones en las que se encuentran los núcleos poblacionales, por lo que no descartan nuevas medidas en las próximas horas.

Permanece cortada la conexión ferroviaria Galicia-Madrid --entre Puebla de Sanabria y Ourense-- después de que se anunciase momentáneamente por la mañana su reapertura, que por el momento no se puede realizar.