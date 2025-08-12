Desalojos por la amenaza del fuego para casas en Maceda y Chandrexa, en donde arden más de 3.000 hectáreas

Varias personas observan el incendio en Zamorela, a 11 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España). Los incendios del verano en Galicia arrasan hasta este 11 de agosto más de 4.000 hectáreas, con el principal fuego en Chandrexa de - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fuego en el Macizo Central de Ourense continúa avanzando y en las últimas horas ha obligado a realizar desalojos en viviendas en los municipios ourensanos de Maceda y Chandrexa de Queixa, en este último ya arden más de 3.000 hectáreas.

La Consellería de Medio Rural activó la Situación 2 por riesgo para viviendas durante la madrugada de este martes en las parroquias de Chandrexa de: Requeixo, Vilar y Zamorela. Hizo lo propio por la proximidad del fuego a los lugares de Maceda de: Calveliño do Monte y Santiso.

Según informa el 112 Galicia a Europa Press, fue necesario desalojar a cinco vecinos de dos viviendas en el lugar de A Senra, en Chandrexa, durante la madrugada.

Por su parte, la alcaldesa de Maceda, Uxía Oviedo, relata a Europa Press que se desalojaron a unos cuatro vecinos en Calveliño do Monte, en donde se hizo un contrafuego para asegurar la aldea. Esta mañana de martes "se está evaluando el terreno para mirar cómo proceder en la jornada de hoy", pero teme que "el fuego va a subir hacia Montederramo".

La regidora advierte que se trata de "un terreno muy complicado" en el que ya hubo incendios en el pasado. "Ahora mismo, debido a la situación que está habiendo en toda la provincia de Ourense, está siendo bastante complicado por parte de la Xunta llegar a las necesidades de todos los incendios", expone Oviedo.

MÁS DE 3.000 HECTÁREAS EN CHANDREXA

El incendio en Chandrexa arrasa más de 3.000 hectáreas, más que todo lo que quemado en Galicia durante 2024. Sigue sin controlar desde el pasado viernes y se incorporan a las tareas de extinción miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Entre otros medios, fueron movilizados 14 aviones y 12 helicópteros.

También están activos los incendios de: Vilardevós, parroquia de Moialde (40 hectáreas) --ya desactivada la Situación 2 en Silva y San Paio--; Cartelle, parroquia de Anfeoz (20 hectáreas); Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas); y Samos, parroquia de Santalla (200 hectáreas).

Por su parte, están estabilizados los fuegos de: Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos (180 hectáreas); Maceda, parroquia de Castro de Escuadro (450 hectáreas); A Estrada, parroquia de Souto (20 hectáres).

Están controlados los incendios de Monfero, parroquia Queixeiro, que afecta al parque natural de As Fragas do Eume (5 hectáreas), y A Fonsagrada, parroquia de Monteseiro (150 hectáreas); y en Verín, parroquia de Mourazos (9 hectáreas). Está extinguido el fuego de Padrenda, parroquia homónima (41,6 hectáreas).