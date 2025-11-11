A CORUÑA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha detectado un nuevo foco de gripe aviar en aves silvestres en A Coruña. Corresponde a un ejemplar de gaviota patiamarela, recogida en el municipio coruñés y trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, en Oleiros.

En concreto, la Consellería do Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de un ejemplar de ave silvestre afectado por influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), resultado confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

Se trata de una gaviota patiamarela encontrada en el municipio de A Coruña, y que, tras el análisis correspondiente, se eliminó el cadáver conforme a la normativa en vigor.

Este es el décimo caso en aves silvestres confirmado en la comunidad autónoma en este año 2025, "pero hace falta recordar que, por ahora, no se registró ninguno en aves de corral en Galicia", inciden desde la Xunta.

Actualmente en Galicia hay medidas de prevención adoptadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en coordinación con las comunidades autónomas, ante el incremento de la influencia aviar en otras zonas de España y como refuerzo, por tanto, para proteger las explotaciones avícolas gallegas.

Estas normas entraron en vigor ayer, 10 de noviembre, en los territorios denominados Zonas de Especial Riesgo (ZER) y Zonas de Especial Vigilancia (ZEV) de Galicia, definidas en la Orden publicada por el Ministerio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar.