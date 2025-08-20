Detenidas 11 personas y otras 22 investigadas por provocar incendios en Galicia

Un coche calcinado tras el incendio en San Vicente de Leira en Villamartín de Valdeorras, Ourense - Rosa Veiga - Europa Press

A CORUÑA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 personas han sido detenidas y otras 22 están siendo investigadas como presuntas autoras de incendios en diferentes localidades gallegas, según informa la Delegación del Gobierno en Galicia.

Equipos especializados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, mantienen abiertas investigaciones para esclarecer el origen de los fuegos e identificar a los autores de aquellos que se identifiquen como provocados.

"Iniciar un fuego forestal tiene consecuencias penales que pueden llegar hasta los 20 años de cárcel en función de la peligrosidad del fuego y de los daños personales y materiales que causa", remarca.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, insiste en que el Ejecutivo central "estuvo desde el primer momento y está ahora y va a seguir estando al lado de Galicia para luchar contra los fuegos".

En relación a esto, recalca que el Estado está poniendo a disposición de la comunidad autónoma gallega "todos aquellos medios que se están solicitando", al tiempo que incide, en un vídeo difundido en redes sociales, en la presencia de la UME y de otros efectivos.

También se remite a la visita a Galicia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que asegura "dejó claro" que será así, mientras que incide en el trabajo "codo con codo" con la Administración gallega.