Detenidas dos personas por ocho incendios forestales en A Costa da Morte al quemar cables para extraer metal

A CORUÑA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido detenidas como presuntas autoras de ocho delitos de incendios forestales en A Costa da Morte. Según informa la Guardia Civil, los incendios eran provocados al quemar cables de cobre para extraer el metal y venderlo de manera ilícita.

Los arrestados son vecinos de Olveiroa (A Coruña) y a ambos se les considera autores de iniciar los fuegos al quemar cable de cobre robado para extraer el metal y venderlo en el mercado ilícito. "Lo que acabó ocasionando múltiples incendios forestales que han provocado daños por valor de 20.000 euros".

La investigación se inició a finales de junio tras conocer la alta frecuencia de incendios forestales con un patrón similar. Estos fuegos ponían en peligro a poblaciones de Camariñas, Cee, Dumbría, Vimianzo y Zas (A Coruña).

El modus operandi de los detenidos consistía en obtener cable de cobre del tendido telefónico. Una vez logrado, liberaban el plástico que lo recubre. Para ello quemaban todo en lugares apartados, normalmente rodeados de árboles que les impidiera ser vistos por testigos.

Utilizaban acelerantes como la gasolina o un soplete conectado a una bombona de butano. Estas acciones acababan produciendo incendios al abandonar la zona dejando el fuego sin atención. Esta conducta, llevada a cabo en pleno verano y cerca de vegetación muy inflamable, provocó el inicio de ocho incendios forestales. Los informes periciales confirmaron que todos ellos tenían un patrón de conducta similar.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo ROCA y el Equipo de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Tras su detención, los individuos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión (A Coruña). La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar si los detenidos están implicados en otros hechos similares.

