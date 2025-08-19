Detenido un hombre de 47 años como responsable del incendio en Vilardevós que quemó más de 500 hectáreas

Momento de la detención por parte de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL
Publicado: martes, 19 agosto 2025 18:38
SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años como presunto responsable de un incendio en el municipio ourensano de Vilardevós que afectó a más de 500 hectáreas.

Según han informado, la detención se ha producido este martes, a las 15.50 horas, en su vivienda de la localidad ourensana.

Se le investiga como presunto autor de un incendio forestal el pasado 1 de agosto que calcinó unas 578 hectáreas y afectó a siete localidades. Dos de ellas tuvieron que ser confinadas.

Además, durante el incendio -- que se dio por extinguido el 8 de agosto --, hubo dos heridos leves.

