La Diputación moviliza 16 brigadas en Ourense para garantizar la seguridad vial frente a los temporales

OURENSE 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha supervisado este jueves los trabajos llevados a cabo por brigadas del ente provincial para garantizar la seguridad vial frente a los efectos de los temporales.

En un comunicado, la Diputación ha subrayado que mantiene movilizadas hasta 16 brigadas en 11 comarcas con 80 profesionales para llevar a cabo limpiezas de cunetas, desatascar riegos o realizar reparaciones urgentes de carreteras.

Precisamente en la carretera OU-0306, entre San Cristobo y Leiro, se activará la contratación de una obra de emergencia para reponer el firme de esta vía, tras derrumbarse este miércoles.

Esta mañana, Menor ha supervisado los trabajos que se desarrollan en la OU-0108 (Allariz-Maceda), donde las brigadas actúan tras caer un muro que afectó a la cuneta y provocó la inundación parcial de la calzada.

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Por otra parte, Luis Menor ha visitado este jueves Xunqueira de Ambía, poniendo a este Ayuntamiento como ejemplo de que la colaboración entre administraciones "permite prestar servicios de calidad en el rural".

En este mandato, el municipio recibirá de la mano de la Diputación 731.500 euros a través del Plan cooperOU para desarrollar proyectos estratégicos y garantizar servicios básicos. Una cantidad que se suma a los 641.000 euros recibidos hasta ahora a través de ayudas para cofinanciar distintas actuaciones.