Diputación de Ourense aprueba las mociones de PP y BNG en apoyo al sector agroganadero tras un mes de protestas

Pleno ordinario de la Diputación de Ourense, encabezado por el presidente, Luis Menor - ALBERTE PAZ

OURENSE 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sesión ordinaria del pleno de la Diputación de Ourense, celebrado este viernes, ha aprobado dos mociones --presentadas por PP y BNG-- en un "amplio acuerdo" en apoyo a las demandas del sector agroganadero, que mantiene sus protestas en la provincia desde hace más de un mes.

En este sentido, se trata de dos mociones trasladadas a pleno en una jornada en la que ganaderos y agricultores permanecen concentrados en la A-52 a su paso por Xinzo de Limia, tras movilizar este pasado jueves más de 100 tractores de distintos municipios ourensanos.

Ambas mociones han sido aprobadas por unanimidad en casi todos sus puntos, dando lugar a un acuerdo conjunto que ha contado, además con varias enmiedas de adición del PSdeG, encaminadas principalmente a "reforzar la producción de proximidad" en la provincia.

Entre las propuestas socialistas incluidas, se encuentran la puesta en marcha de campañas de promoción del consumo de productos kilómetro 0, así como instar al Ejecutivo gallego a establecer un "sistema de compra pública prioritaria" de alimentos producidos en Ourense para servicios y establecimientos en la provincia.

INTERVENCIONES

Así, la moción nacionalista ha sido presentada por el ganadero y veterinario clínico de Montederramo, David Fentes, que ha pedido a administraciones "respeto" y "coherencia" por el medio rural.

"Pedimos que digan no a Mercosur y no a desbaratar la soberanía alimentaria de Europa", ha recalcado Fentes, y ha incidido además en la negativa del sector a los recortes de la PAC, en la defensa de la Ley de cadena alimentaria y, especialmente, en la "necesidad" de medidas contra la Dermatosis Nodular.

"Instamos a políticos a que no esperen a que llegue la enfermedad, a que tomen cartas en el asunto. Queremos vacunar a nuestros animales, no matarlos", ha añadido. En esta línea, David Fentes ha lamentado que "es cuestión de tiempo" que dicha enfermedad llegue a las fronteras de la comunidad y ha demandado a instituciones que "si realmente quieren ayudar al rural, no lo dejen todo en palabras vacías".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis Menor, ha señalado que la moción popular ha sido "fruto de una negociación con ganaderos" y ha recalcado que dicha propuesta "fue ratificada y dictada en buena medida" por ellos.

"He hablado con los ganaderos y tengo muy claro lo que quieren, y esta moción incorpora cosas muy concretas de su día a día y de lo que puede hacer esta administración", ha añadido Menor.

Entre los principales puntos de la propuesta popular, el diputado provincial José Miguel Pérez ha destacado instar a la Xunta a intensificar sus medidas de apoyo al sector, "especialmente en el ámbito de la sanidad animal", o exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de la cadena alimentaria.

Con respecto a las dos mociones, el portavoz socialista en la Diputación, Álvaro Vila, ha subrayado que ambas "valen perfectamente", pero ha incidido en que el partido mantiene que el acuerdo con Mercosur "es un buen acuerdo para el sector primario de España". "Nos parece ir encontra de la Agenda 2023 minimizar las exigencias fitosanitarias y de calidad de los productos de nuestro sector primario", ha añadido, pero ha recalcado que "hay que evitar, por su puesto, la importación de productos que no respeten esos principios".

En este sentido, el diputado no adscrito, Xose Carlos Valcárcel --que formaba parte de la bancada socialista hasta una denuncia por supuesto acoso laboral en el Ayuntamiento de Barbadás, en donde es alcalde-- ha defendido la postura de ganaderos y agricultores y ha reclamado un "trabajo común entre instituciones" que "debe sostenerse en el tiempo".

A renglón seguido, el portavoz de Democracia Ourensana (DO), Rafael Cachafeiro, ha recordado que Feijóo "afirmó en 2022 que apoyaría el tratado" por "representar una herramienta indispensable para la Unión Europea", así como el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que --según ha expuesto Cachafeiro-- "reiteró su respaldo a la aplicación inmediata" del acuerdo con Mercosur". "Estos son los que mandan, el sector primario no les interesa. Quieren aprobarlo cuanto antes", ha añadido.

CENTRO DE INNOVACIÓN TERRITORIAL

Asimismo, el pleno ha aprobado con el voto favorable de PP, DO y Valcárcel, y con las abstenciones de BNG y PSdeG el Convenio entre Diputación y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el desarrollo de un Centro de Innovación Territorial.

Tal y como ha señalado el diputado provincial popular Jorge Pumar, la iniciativa vela por la "importancia de la innovación" para el "asentamiento de la población en el rural", con un convenio plurianual de cuatro años que cuenta con un presupuesto de 850.000 euros. En este sentido, Pumar ha celebrado la inclusión de Ourense en la Red estatal de centros, que cuenta actualmente con centros en "20 provincias de toda España".

Por su parte, nacionalistas han apuntado que el proyecto cuenta con "ciertas carencias", destacando concretamente la ausencia de "indicadores". "Si nos vamos a gastar 850.000 euros del erario público, deberíamos tener unos indicadores para saber qué conclusiones deberíamos sacar dentro de 4 años", ha añadido el diputado nacionalista Xosé Puga, que ha incluido entre dichos indicadores "saber cuantos proyectos deberían interactuar" y "qué incidencia deberían tener sobre el territorio", entre otros.

Por su parte, socialistas han trasladado sus "dudas" acerca de que la iniciativa "no se quede en un papel" y ha instado a "ponerse las botas" para desarrollar un proyecto "sistemático en el tiempo" y "tener una hoja de ruta clara".

"Alentamos a que este proyecto no se quede en una cuestión de intenciones y podamos construir un instrumento que sirva para fomentar el desarrollo del rural en esta provincia", ha recalcaldo el portavoz del PSOE de Ourense, Álvaro Vila.

OTROS ASUNTOS DEL PLENO

En esta línea, la sesión plenaria ha dado cuenta de la renuncia del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de su acta como diputado provincial por Democracia Ourensana, que será sustituido, según ha informado el regidor a través de sus redes sociales, por el concejal de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio, Francisco Lorenzo, así como la renuncia de las dos diputadas socialistas Susana Rodríguez y Marina Vaz.

El pleno ha aprobado también, por unanimidad, la modificación de la composición de las comisiones informativas permanentes para 2023-2027, de tal forma que cada comisión queda integrada por 14 diputados --6 del PP, 3 del PSOE, 2 del BNG, 2 de DO y 1 no adscrito--. Asimismo, se ha aprobado, también por unanimidad, la moción socialista para la "recuperación e impulso" del proyecto de enterramiento de la Avenida Otero Pedrayo.

Sin embargo, el pleno ha rechazado la segunda moción socialista para "exigir estudios rigurosos" sobre el impacto de las políticas de la Xunta en la provincia y el "deterioro de los servicios sanitarios y educativos", con el voto en contra de PP, DO y BNG.