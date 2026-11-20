SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este viernes resolución de la Consellería de Medio Rural por la que se da publicidad a las ayudas para la recría de las razas autóctonas de rumiantes amenazadas de Galicia correspondientes a la convocatoria de 2026. En total son 247 los ganaderos beneficiados, con una aportación global de 390.000 euros.

Según ha indicado la Xunta en un comunicado, las ayudas son destinadas a titulares de explotaciones de razas autóctonas de rumiantes amenazadas, como son la Caldelá, Frieiresa, Vianesa, Limiá y Cachena, así como también de Ovella Galega y Cabra Galega.

Así, son subvencionables los animales de raza registrados en el libro genealógico correspondiente, presentes en la explotación desde el 15 de julio de 2026 y que tengan una edad de entre 12 y 24 meses para el caso del vacuno y de entre 6 y 18 meses para los ejemplares de ovino y cabruno.

Además, deberán tener un compromiso de permanencia en la explotación de un mínimo 12 meses desde la fecha de finalización del plazo de solicitud.

La provincia que más beneficiarios concentra es la de Lugo (41%), seguida de la de Ourense, A Coruña y Pontevedra. Con todo, la mayor cuantía de las aportaciones corresponde a la provincia de Ourense (más del 42%), seguida de la Lugo, A Coruña y Pontevedra.