Echa a andar el observatorio de precios del sector primario de Galicia ante posibles "alteraciones" por Mercosur

Echa a andar el observatorio de precios del sector primario de Galicia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de la PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, ha presidido este jueves la primera reunión de conformación del Observatorio de Precios de Galicia.

En un comunicado, la Xunta informa de que "este nuevo mecanismo se enmarca dentro del paquete de medidas, a corto y largo plazo, propuesto por la Consellería de Medio Rural para defender a los agricultores y ganaderos gallegos ante las implicaciones que tendrá el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur en el sector primario".

De tal forma, a través de este observatorio se hará un seguimiento continuo de los precios de los productos agroalimentarios, para "tener así la capacidad de actuar en el caso de detectar alteraciones".

En este encuentro se ha abordado el desarrollo de este instrumento, "que jugará un papel fundamental en el impulso del sector primario en este nuevo escenario de comercio internacional". Posteriormente, habrá más reuniones para poner en común los avances conseguidos y formular las futuras líneas de trabajo.

En esta reunión han estado presentes representantes de la lonja de Silleda y de Ternera Gallega, así como diferentes organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y consejos reguladores, representados por la Axencia Galega de Calidade Alimentaria.

El Gobierno autonómico incluye impulsó un paquete de medidas que incluye un plan de control específico en Galicia sobre las importaciones; el refuerzo de la estrategia de promoción de los productos gallegos, de cadena de distribución corta y de proximidad; el diseño de una estrategia de impulso a exportación, así como la realización de campañas de sensibilización de los consumidores.

La Consellería de Medio Rural firmó la pasada semana una declaración conjunta, con Unións Agrarias y la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), para que, en caso de que el tratado con Mercosur entre en vigor, se demande una aplicación práctica reforzada del acuerdo y sus cláusulas de salvaguarda. El escrito incluye 11 peticiones a la Unión Europea y al Gobierno central.