Ecologistas denuncian quema "descontrolada" en Bande y Xunta asegura que se tomaron las "máximas garantías"

Movemento Ecoloxista da Limia acusa al Ejecutivo gallego de "provocar el primer incendio de la primavera" en Ourense, en el municipio de Bande - MOVEMENTO ECOLOXISTA DA LIMIA

OURENSE, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Movemento Ecoloxista da Limia (MEL) ha denunciado este miércoles una quema "abusiva y descontrolada" este pasado martes encabezada por la Xunta en el municipio ourensano de Bande, y el Ejecutivo gallego ha asegurado que se trata de una "quema prescrita" y que se tomaron las "máximas garantías posibles" para llevarla a cabo.

En concreto, MEL ha afeado una intervención que "arrasó docenas de hectáreas de monte bajo" en el margen de la carretera OU-301, en el municipio ourensano de Bande.

"Alertados ayer por vecinos, comprobamos como personal de la Xunta realizó una quema de las que ellos llaman preventiva, arrasando varias docenas de hectáreas de mato y arborado", ha señalado, recordando que este pasado martes el Ejecutivo gallego "prohibía las quemas para estos días".

Por su parte, el Gobierno gallego ha trasladado que dicha quema se incluye en el Plan de Queimas de la provincia de Ourense, "propuesta por el personal técnico" del Distrito Forestal XV A Limia, ocupándose este de la ejecución de la misma.

"Todas las cuestiones derivadas (superficie, medios, etc.) responden a criterios técnicos. Se tuvieron en cuenta también todos los índices meteorológicos para poder ejecutarla con las máximas garantías posibles desde el punto de vista técnico", ha trasladado la Consellería do Medio Rural, consultada por Europa Press.

ACCIÓN "ABUSIVA Y DESCONTROLADA"

"Denunciamos esta acción abusiva y descontrolada, tanto que el mismo operativo tuvo que recurrir a equipos de extinción, que se hizo contra la opinión de los técnicos forestales que trabajan sobre el terreno", ha subrayado el colectivo ecologista, y ha lamentado un paisaje de monte "quemado, afectando a la fauna en plena explosión de vida primaveral".

Asimismo, han apuntado al Gobierno autonómico por "quemar" Galicia para que "los incendios no le estraguen las vacaciones a los responsables de apagarlos".

"Después de perder miles de hectáreas hace apenas ocho meses, cada metro cuadrado de monte es oro, esta no es manera de tratar al monte", han lamentado.

Por ello, han exigido "explicaciones" a la Administración, la cual ha recordado que las quemas prescritas son labores que se desarrollan con el objetivo, entre otros, de "crear discontinuidades en zonas con acumulación de biomasa y con alto riesgo de incendio".

"A la hora de ejecutar una de estas quemas se pone en práctica un plan estratégico en el que se le da prioridad a diversos factores como que sean zonas de elevada actividad incendiaria o que favorezcan en sus objetivos a un mayor número de interesados", han añadido.