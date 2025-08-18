Efectivos de Emergencias de Vilagarcía se desplazan a Ourense para ayudar en el operativo contra los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una expedición de Emergencias de Vilagarcía se ha movilizado hasta la provincia de Ourense para colaborar en el operativo contra incendios desde este lunes. En principio, lo harán en la zona de Ribadavia, colaborando en la protección de viviendas.

El equipo, que partió a las 09.00 horas, está formado por seis agentes, cinco pertenecientes al Servicio Municipal de Protección Civil y un voluntario de Protección Civil con experiencia en brigadas forestales. Al mando va el jefe del servicio municipal, Francisco Busto, y llevan con ellos un camión cisterna y dos vehículos 4x4.

En principio, los profesionales vilagarcianos trabajarán en la zona de O Ribeiro, en Ribadavia, y en labores concretas de protección de las viviendas que puedan estar amenazadas por el fuego. Lo harán en turnos de dos días, de manera que, en función del que establezca el mando del operativo, el miércoles saldría un nuevo grupo de vilagarcianos para dar el relevo y, así, sucesivamente.

El servicio municipal queda igualmente cubierto para atender a cualquier emergencia que pueda surgir durante las fiestas, que se celebran en este momento.

En el noviembre pasado, los trabajadores de Emergencias y los voluntarios de Protección Civil ya se desplazaron hasta Moncada (Valencia) para colaborar en las tareas de socorro tras la DANA que afectó a la Comunidad.

Tanto entonces como ahora, la decisión de profesionales y voluntarios contó con el apoyo del gobierno municipal, que, según traslada, ha dispuesto todos los medios necesarios para desempeñar esta labor humanitaria.