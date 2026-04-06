Efectivos de Transición Ecológica apoyan la extinción de incendios en Asturias, Cantabria y Galicia. - MITECO

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están reforzando la extinción de incendios registrados en los municipios gallegos de Ponteareas y en A Laracha --donde las llamas se han unido con otro fuego originado en Carballo--, así como en Asturias y Cantabria.

En una actualización a las 17:11 horas de este lunes, el Departamento encabezado por la vicepresidenta tercera y ministra del ramo Sara Aagesen ha precisado que en Allande (Asturias) hay una brigada helitransportada con entre ocho y doce bomberos y un helicóptero bombardero tipo 2 (con una capacidad de entre 1.000 a 1.300 litros).

Por otro lado, en Cangas de Narcea (Asturias) Transición Ecológica tiene otra brigada y un helicóptero MIKE (con una capacidad de entre 1.000 a 1.300 litros). Mientras tanto, en Lamasón (Cantabria) y en Ponteareas (Pontevedra) hay otras dos brigadas, una en cada localidad. Por último, en A Laracha (A Coruña) el Ministerio tiene dos aviones anfibios FOCA.