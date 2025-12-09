Esquerda Unida exige a la CHMS y a Medio Rural "medidas de restauración" de los montes quemados en verano

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Esqueda Unida ha reclamado ante la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y la Consellería de Medio Rural la puesta en marcha de medidas de restauración y protección de los montes quemados durante la oleada de incendios que afectó a Galicia este verano, especialmente a la provincia de Ourense.

En un comunicado, el partido ha detallado que, a pesar de que este verano Galicia sufrió "la mayor oleada de incendios forestales en lo que va de siglo", la Xunta "no aplica ninguna medida" de protección y restauración de los montes.

El coordinador nacional de Esquerda Unida, Lino Costas, ha denunciado que la "inacción" de la Xunta en esta materia constituye "un claro incumplimiento" de las obligaciones legales, "incumpliendo no solamente con lo establecido en la ley de prevención y defensa contra los incendios, sino con la diversa legislación autonómica, estatal y europea relativa al mantenimiento de la biodiversidad, la calidad de las aguas y a la salud pública".

Esquerda Unida también entiende que la CHMS "tiene el deber de intervenir" para "evitar la contaminación de ríos, regatos y manantiales".

"Consideramos que no se puede permitir que la administración autonómica espere a tomar medidas cuando los incendios estén de nuevo asolando Galicia", ha sentenciado Lino Costas.