Estabilizado un incendio forestal en Calvos de Randín (Ourense) que afecta al Parque do Xurés

OURENSE 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Consellería do Medio Rural ha informado de un incendio forestal registrado en el ayuntamiento ourensano de Calvos de Randín, en la parroquia de Randín, que afecta al Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.
El fuego se inició a las 13,40 horas de este viernes y, según las últimas estimaciones, afecta una superficie de 1 hectárea. Se ha dado por estabilizado poco antes de las 15,00 horas.
Para su extinción se movilizaron, por lo de ahora, un agente, tres brigadas, una motobomba y un helicóptero.