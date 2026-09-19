Estabilizado el incendio forestal de A Lama, que afecta a alrededor de 20 hectáreas

Europa Press Galicia
Publicado: sábado, 19 septiembre 2026 14:38
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio forestal en A Lama, parroquia de Escuadra, está estabilizado desde las 13.26 horas de este sábado.

   El fuego se inició a las 04:19 horas de hoy y, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a una superficie de alrededor de 20 hectáreas.

   Para su extinción se han movilizado, por el momento, un técnico, siete agentes, 12 brigadas, 10 motobombas, dos palas, tres helicópteros y cinco aviones.

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