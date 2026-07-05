Estabilizado un incendio forestal en Xermade (Lugo) con cuatro hectáreas afectadas

LUGO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal en Xermade (Lugo) ha afectado a cuatro hectáreas tras iniciarse a las 16.19 horas y quedar estabilizado sobre las 19.58 horas, según el parte facilitado por la Consellería do Medio Rural.

El mismo fue en la parroquia de Lousada, del citado municipio, y al lugar se desplazaron cuatro agentes, un técnico y ocho brigadas. También se utilizaron cuatro motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y tres aviones, han precisado desde el departamento autonómico.

Por su parte, desde la Delegación del Gobierno en Galicia han señalado que por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se desplegó un helicóptero.

Esto, precisan, trabajando de forma coordinada con el dispositivo de la Xunta de Galicia para apoyar las tareas de control y extinción del fuego.