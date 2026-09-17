Estabilizado el incendio de Quiroga (Lugo) tras quemar 420 hectáreas

Varios bomberos forestales colaboran en las labores de extinción del incendio de Quiroga. - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio forestal registrado en el ayuntamiento lucense de Quiroga, parroquia de Pacios da Serra, ha quedado estabilizado desde las 20.52 horas de este jueves.

En este fuego obligó a decretar este miércoles la 'Situación 2', como medida preventiva, por su cercanía a varias aldeas, una situación operativa de emergencia que ya había sido también desactivada.

El incendio se inició a las 15.25 horas del pasado martes y, según las últimas estimaciones provisionales, ha afectado a una superficie de 420 hectáreas.

Para su extinción se movilizaron hasta ahora, de manera acumulada, 14 técnicos, 65 agentes, 79 brigadas, 53 motobombas, 8 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 13 helicópteros y 12 aviones.