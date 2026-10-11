Extinguido un conato de incendio que quemó 100 metros cuadrados en el Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés

Archivo - Humo en el incendio del Parque Natural de Baixa Lima-Serra do Xurés, a 5 de septiembre de 2024, en Entrimo, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

OURENSE, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Calvos de Randín (Ourense) registró en la tarde del sábado un conato de incendio forestal, ahora extinguido, que calcinó un total de 100 metros cuadrados dentro de la superficie del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.

El fuego se inició a las 18.44 horas y quedó apagado a las 20.22 horas, según los datos de la Consellería do Medio Rural. Para su control se movilizó a un agente, una brigada y una motobomba.

Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que se debe llamar en caso de detectar algún fuego. Al mismo tiempo, también está disponible para su descarga 'ALume', la aplicación para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia.