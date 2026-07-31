Extinguido el incendio declarado en Monfero (A Coruña) tras calcinar 38 hectáreas, la mayoría en Guitiriz

Bombero trabaja en las tareas de extinción del incendio forestal de Ribas de Sil, a 12 de julio de 2026, en Ribas de Sil, Lugo, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

Permanece controlado el iniciado el miércoles en Ourol (Lugo), que quemó 30 hectáreas hasta el momento

A CORUÑA / LUGO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en Monfero (A Coruña) el pasado miércoles ha quedado extinguido tras calcinar una superficie de 38,03 hectáreas: 33,38 de monte raso y 4,65 de arbolado, según las cifras aportadas por la Consellería do Medio Rural. La mayoría de ellas corresponden al municipio limítrofe de Guitiriz (Lugo), a donde el fuego saltó la misma tarde en la que se inició.

Fue declarado a las 14.26 horas del miércoles, aunque, horas más tarde --pasadas las 22.00--, ya pudo ser controlado. Fue a las 23.50 horas del jueves cuando quedó totalmente extinguido. En total, para su extinción se movilizaron dos técnicos, 16 agentes, 20 brigadas, 16 motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y cuatro aviones.

Al mismo tiempo, permanece controlado el incendio de Ourol (Lugo), registrado a las 13.35 horas del miércoles en la parroquia de Merille. La superficie calcinada estimada es de 30 hectáreas, sin variaciones respecto a la cifra informada el jueves, cuando fue controlado. Hasta allí se han desplazado, hasta ahora, dos técnicos, 11 agentes, 22 brigadas, 20 motobombas, tres palas, tres helicópteros y dos aviones.

Además, el fuego de Taboada (Lugo), que se inició en la tarde del martes en la parroquia de Insua, quedó extinguido a las 19.40 horas del jueves tras arrasar 46,43 hectáreas, de las cuales 41,1 son monte arbolado y 5,53 corresponden a monte raso.