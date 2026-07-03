Extinguido el incendio forestal de Calvos de Randín (Ourense) que afectó al Parque do Xurés

Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 3 julio 2026 20:44
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OURENSE 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural da por extinguido el incendio forestal que ha afectado este viernes al municipio ourensano de Calvos de Randín y que ha quemado terreno del Paruqe Natural do Xurés.

Las llamas se iniciaron sobre las 13,40 horas de este viernes y quedaron extinguidas sobre las 19,20 horas tras calcinar en torno a una hectárea de superficie rasa.

Para su extinción se movilizaron, de manera acumulada, un agente, cuatro brigadas, una motobomba y un helicóptero.

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