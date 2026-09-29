Extinguido un incendio forestal en Muíños (Ourense) que calcinó 4 hectáreas del parque natural de O Xurés

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de la extinción de un incendio forestal registrado este lunes en la localidad ourensana de Muíños y que afectó a cuatro hectáreas del Parque Natural de A Baixa Limia-Serra do Xurés.

Según ha detallado el departamento autonómico, el fuego, iniciado a las 21.00 horas del lunes en la parroquia de Requiás, quedó extinguido a las 04.47 horas de este martes.

Finalmente, las llamas afectaron a una superficie de cuatro hectáreas de monte raso. Para su extinción fueron movilizados dos agentes, cuatro brigadas y cuatro motobombas.

La Xunta recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal. A su vez, también está disponible para su descarga Alume, la app para avisar sobre fuegos forestales activos en Galicia.