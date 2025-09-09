Extinguido el incendio de A Mezquita (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
El incendio que afectaba al municipio ourensano de A Mezquia se ha dado por extinguido este martes, según ha confirmado la Consellería de Medio Rural.
El fuego, originado en la parroquia de Vilavella, ha afectado a una superficie de 23,17 hectáreas, de las que 20,57 se corresponden con monte raso y 2,6 con arbolado.
Para su extinción se han movilizado, de forma acumulada, un técnico, tres agentes, 12 brigadas, cinco motobombas, siete helicópteros y seis aviones.