Extinguido el incendio de Ribas de Sil (Lugo) tras arrasar 190 hectáreas

Helicópteros bombarderos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Ribas de Sil, a 12 de julio de 2026, en Ribas de Sil, Lugo, Galicia (España). El fuego, originado el sábado por la tarde, continúa sin estar controlado y la superficie a - Rosa Veiga - Europa Press

LUGO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio del municipio de Ribas de Sil (Lugo), parroquia de Soutordei, quedó extinguido durante la noche del pasado miércoles tras arrasar unas 190 hectáreas.

El fuego se inició en la tarde del pasado sábado, 11 de julio. Fue necesario declarar la Situación 2 de forma preventiva por su proximidad al núcleo de Chenzas, una medida operativa que quedó desactivada en la madrugada del domingo. Así, quedó extinguido a las 23,04 horas del 15 de julio.

De las 190 hectáreas quemadas en su conjunto, 133 fueron monte raso y las 57 restantes, arbolado, según informa la Consellería do Medio Rural este jueves.

En las tareas de extinción han trabajado de forma acumulada: nueve helicópteros, ocho aviones, 47 motobombas, 65 brigadas, 45 agentes, ocho técnicos y cuatro palas.